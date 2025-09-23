Lange Einkaufsnacht in Neuburg: Was dieses Jahr bei „Neuburg leuchtet“ geboten ist

Am Freitag, 26. September, macht die lange Einkaufsnacht „Neuburg leuchtet“ in der Innenstadt wieder die Nacht zum Tag. Bis 23 Uhr haben die Neuburgerinnen und Neuburger die Gelegenheit einzukaufen, zu verweilen und das bunte Programm zu genießen, das die Händlerinnen und Händler durch eigene Aktionen mitgestalten.

„Neuburg leuchtet“ findet zum ersten Mal unabhängig von „Mut zum Hut“ statt

War das Stadtmarketing in den vergangenen Jahren noch abhängig von Sondergenehmigungen, erlaubt das neue bayerische Ladenschlussgesetz den Kommunen nun acht frei wählbare Einkaufsabende, die auch nicht mehr begründet werden müssen. Somit kann das Stadtmarketing den Termin in Abstimmung mit den Händlerinnen und Händlern frei wählen. „Veranstaltungen wie ‚Neuburg leuchtet‘ sind wichtiger denn je – und deshalb freuen wir uns über die neue, flexible Planbarkeit für die Zukunft“, betont Stadtmarketing-Geschäftsführer Nils Lahn.

Los geht es mit dem Programm um 18 Uhr, für die richtige Atmosphäre in der Innenstadt sorgen Live-Musik, Tanzauftritte und ein breites kulinarisches Angebot. Die Stelzenläufer des Neuburger Traumtheaters ziehen ab 18 Uhr mit ihren fantasievollen Kostümen durch die Straßen. Die FunGroup des TSV Neuburg bringt die Färberstraße um 18.30 Uhr zum Tanzen, während die Clementine Thieves die Rosenstraße ab 20.30 Uhr mit Live-Musik erfüllen. Parallel dazu präsentieren „Trés Chic“ und „anziehend“ bei der mittlerweile traditionellen Modenschau um 19 Uhr die neuesten Trends.

Die Feuershow um 21 Uhr am Schrannenplatz ist der Höhepunkt des Programms

Anschließend wollen die Burgfunken mit dem Auftritt der Gruppe „FameStep“ am Schrannenplatz um 20.30 Uhr und die Band Cloud7 ab 20 Uhr in der Schmidstraße mit stimmungsvoller Musik für beste Unterhaltung sorgen. Um 21 Uhr erwartet die Besucher noch eine spektakuläre Feuershow des Neuburger Traumtheaters am Schrannenplatz. Zusätzlich kommen die Freunde der Kulinarik beim neu aufgelegten Show-Cooking mit Verkostung ab 18 Uhr bei Elektro Linzi auf Ihre Kosten. Anmeldeschluss für die Verkostung ist der 24. September.

Nun muss nur noch das Wetter mitspielen, wobei die Vorhersage zwar keine idealen Bedingungen am Freitag ankündigt, doch wenigstens einigermaßen trocken könnte es bleiben. „Ich würde mich besonders freuen, wenn es dieses Jahr mit Feuershow klappt, da hatten wir in der Vergangenheit Pech. Aber ich bin zuversichtlich“, so Lahn. Sollte es dennoch etwas ungemütlicher werden, dürften viele Besucherinnen und Besucher mit dem Auto in die Neuburger Innenstadt kommen. Dabei kann man sich im Übrigen die Parkplatzsuche mit der Neuburg.com-App verkürzen. Die App zeigt in Echtzeit die aktuelle Auslastung der Parkhäuser, enthält einen Stadtplan und zudem eine Übersicht aller Geschäfte. (AZ,flan)