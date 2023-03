Hans Stangl baut ein Wohnhaus in Langenaltheim – ganz ohne fremde Hilfe

Seit vier Jahren baut Hans Stangl ein Haus in Langenaltheim. Ganz allein. Obwohl er kein Handwerker ist, war er sich sicher: "Ich schaffe das."

Wo ein Haus gebaut wird, da wimmelt es nur so von Baumaschinen und Handwerkern. Kräne heben die Dachziegel hoch aufs Dach, riesige Betonmischer liefern Beton für den Keller und Zimmerer hobeln die Balken. Hans Stangl baut auch gerade ein Haus. Auf seiner Baustelle stehen ein Lastwagen, ein Bagger, ein Traktor. Und er selbst. Mehr nicht. Der 57-Jährige ist der einzige Arbeiter auf seiner eigenen Baustelle.