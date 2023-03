Langenbruck

17:30 Uhr

Drei Geldautomaten gesprengt: 26-Jähriger muss sechs Jahre ins Gefängnis

Plus Dreimal hat's geknallt, dreimal gab's kein Geld: Ein 26-Jähriger sprengte Geldautomaten in Bayern, auch in Langenbruck. Jetzt muss er ins Gefängnis.

Von Luzia Grasser Artikel anhören Shape

Es sollte ein großer Coup werden: Dreimal hat ein 26-Jähriger versucht, zusammen mit mindestens einem Mittäter in Bayern Geldautomaten zu sprengen. Am Ende flogen zwar die Automaten in die Luft, doch an das Geld kamen die Täter nicht heran. Jetzt muss der Slowake wegen der Taten ins Gefängnis. Das Landgericht Ingolstadt hat den Mann zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt. Zuvor hatte er ein umfassendes Geständnis abgelegt. Allerdings wollte er sich nicht zu möglichen Mittätern äußern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen