Geldautomat in Langenbruck gesprengt: Täter flüchten ohne Beute

Unbekannte haben in Langenbruck den Geldautomaten in einer Bank gesprengt. Allerdings mussten sie ohne Beute flüchten. Der Schaden war trotzdem beträchtlich.

Am frühen Donnerstagmorgen wurde der Geldautomat einer Bankfiliale in Langenbruck (Kreis Pfaffenhofen) gesprengt. Die Täter flohen im Anschluss ohne Beute. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt.

Die Unbekannten haben mit einem Gasgemisch in der Bank in Langenbruck hantiert

Der Automat befand sich laut Polizei in einem Vorraum der Bank. Gegen 3 Uhr in der Nacht auf Donnerstag haben die Unbekannten das Gerät mit einem Gasgemisch gesprengt. Sie flüchteten anschließend mit einem Auto Richtung B300. Der Geldautomat wurde zwar stark beschädigt, ans Geld waren die Unbekannten jedoch nicht herangekommen und so mussten sie ohne Beute flüchten. Der Sachschaden liegt laut Polizei in einem mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kripo in Ingolstadt sucht nach Zeugen, die Angaben zur Sprengung des Geldautomaten machen können

Die Kripo Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Nummer 0841/9343-0 zu melden. Möglicherweise ist ein Auto aufgefallen, dass nachts viel zu schnell Richtung B300 unterwegs war. (nr)

