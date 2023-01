Unfall im dichten Rückreiseverkehr: A9 stundenlang dicht

Im dichten Rückreiseverkehr auf der A9 krachen bei Langenbruck mehrere Autos ineinander. Es entsteht ein Schaden von rund 100.000 Euro, die Autobahn ist mehrere Stunden dicht.

Für viele war der Winterurlaub an diesem Samstag beendet. Dementsprechend voll waren die Autobahnen durch den Rückreiseverkehr - so auch auf der A9. Auf Höhe der Anschlussstelle Langenbruck, in Fahrtrichtung Berlin, kam es nach einem Unfall am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr zu erheblichen Behinderungen. Ein 34-jähriger Mann aus Fürstenfeldbruck befuhr laut Polizei im dichten Reiseverkehr die mittlere Fahrspur und wechselte auf die linke Fahrspur. Hierbei übersah er das Auto eines 22-jährigen Mannes aus Allersberg. Der 22-Jährige leitetet eine Vollbremsung ein, konnte jedoch einen leichten Zusammenstoß mit dem Heck des Fürstenfeldbruckers nicht mehr verhindern. Hinter den beiden Fahrzeugen befanden sich zwei weitere Fahrzeuge, ein 52-jähriger Mann aus Oberhausen und eine 28-jährige Frau aus Eichstätt. Die beiden Fahrzeuge fuhren nacheinander auf die Unfallstelle auf.

Unfall auf der A9 bei Langenbruck: 100.000 Euro Schaden und langer Stau

Bei dem Unfall wurden laut Polizei die 30-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers, die 22-jährige Beifahrerin im Auto aus Allersberg, die Fahrerin des Wagens aus Eichstätt sowie ihre beiden 25 und 22 Jahre alten Mitfahrerinnen leicht verletzt. Die verletzten Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Der linke und der mittlere Fahrstreifen waren für etwa vier Stunden für Bergungsarbeiten und Reinigungsarbeiten gesperrt. Die Feuerwehren aus Wolnzach, Eschelbach und Geisenhausen waren mit sechs Fahrzeugen und 35 Mann im Einsatz. Der Rückstau war aufgrund des Reiseverkehrs bis zu 15 Kilometer lang und dauerte bis in die frühen Abendstunden an. (AZ)