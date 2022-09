Langenmosen

CSU-Kreisverband: Das sind die Kandidaten für Landtags- und Bezirkstagswahl

Plus Der Neuburg-Schrobenhausener Kreisverband der Christsozialen hat seine Kandidaten für die im Herbst 2023 anstehende Landtags- und Bezirkstagswahl gekürt. Das Ergebnis war mehr als eindeutig.

Von Manfred Dittenhofer

Das war keine Überraschung. Und deshalb waren die Stimmzettel auch schon mit den Namen hergerichtet. Matthias Enghuber sitzt als Stimmkreisabgeordneter der CSU für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und Teilen des Landkreises Pfaffenhofen im bayerischen Landtag – und der Neuburger wird auch 2023 erneut zur Wahl antreten. In den Bezirkstag will es Martina Keßler wieder schaffen. Die beiden Politiker haben mittlerweile ihre erste Legislaturperiode beinahe hinter sich. Am Donnerstagabend zogen die beiden bei der Delegiertenversammlung in Langenmosen Bilanz.

