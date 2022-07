Langenmosen

12:00 Uhr

Feuerwehr-Nachwuchs im Landkreis beweist sein Können

Plus Beim Kreisjugendzeltlager der lokalen Feuerwehren kämpften über 170 jugendliche Ehrenamtler um eine gute Platzierung im Orientierungsmarsch. Was sonst noch geboten war und wer zweimal auf dem Siegertreppchen landete.

Von Laura Freilinger

Am vergangenen Wochenende trafen sich über 170 jugendliche Ehrenamtler aus 17 Feuerwehren des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen für ein Zeltlager in Langenmosen. Auf dem 13. Kreisjugendzeltlager hatten die Nachwuchs-Feuerwehrler in ihren jeweiligen Teams einige Challenges zu meistern – darunter klassische Feuerwehrübungen, Aufgaben zum Tüfteln und auch Teambuilding-Maßnahmen.

