Kreisverband für Gartenbau: ein Abschied und viel Angebot für Naturliebhaber

Stehende Ovationen für Sabine Baues-Pommer und ein neuer stellvertretender Vorsitzender: Es war eine besondere Mitgliederversammlung des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege Neuburg-Schrobenhausen, der nach 33 Jahren seine langjährige und vor allem sehr rührige Geschäftsführerin in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete. Sie wird sich weiterhin noch als Beisitzerin einbringen und vor allem die Gartenreisen weiter organisieren. Johanna Huber, die den Verband seit 2022 führt, wurde einstimmig wiedergewählt. Dank Uwe Silbernagl aus Neuburg, der dem Aufruf von Wahlleiterin Mathilde Ahle folgte und sich spontan aus der Versammlung heraus kandidierte, konnte der Stellvertreterposten nach längerer Vakanz wieder besetzt werden.

Mit ihrem Team hatte Huber wieder ein umfangreiches Jahresprogramm angeboten, das Baues-Pommer in ihrem letzten Geschäftsbericht Revue passieren ließ – von der Gartenpflegerausbildung in Theorie und Praxis über den Tag der Offenen Gartentür mit hochwasserbedingt nur vier statt sechs Teilnehmern, neun Naturgartenzertifzierungen, die Blumenzwiebel-Pflanzaktion via Sammelbestellung bis zu den Lehrfahrten, die zur Landesgartenschau nach Wangen, sechs Tage in die Toskana und elf Tage ins südliche Norwegen geführt hatten.

Jugendarbeit wird großgeschrieben im Kreisverband – nicht zuletzt dank Baues-Pommer, die „schon vor 20 Jahren erkannte, dass Jugendarbeit der Knackpunkt für den Bestand der Gartenbauvereine ist, lange vor dem Landesverband“, wie Jugendbeauftragte Rosina Feigl betonte. Ohne die Kreisfachberaterin, die immer angeschoben habe, „wäre die Jugendarbeit nicht da, wo sie heute steht“, sagte Feigl.

Nachwuchsarbeit wird in den regionalen Gartenbauvereinen sehr ernst genommen

Sie berichtete vom erstmals organisierten Aktionstag für Jugendliche im Haus im Moos. 35 Jugendliche aus den Vereinen Hollenbach, Heinrichsheim, Maxweiler-Bruck und Zell erlebten „Krass – den ganzen Tag Action“. Der Erfolg bewog die Organisatoren zu einer Neuauflage heuer, diesmal als Sonnwendfeier am Schloss Grünau. Alljährlich werden ein Kreativkurs Osterbasteln und das Kleine Gärtner-ABC am Haus im Moos angeboten, im KJR-Ferienprogramm ein Kräuterhexentag und für Jugendleiter heuer das bereits 15. naturpädagogische Seminar.

Die bereits ausgebuchten Lehrfahrten führen diesmal nach Regensburg und zum Nepal-Himalaya-Park in Wiesent, nach Wien und Mecklenburg, es wird wieder einen Obstbaumschnittkurs sowie ein Obstanbau-Seminar und einen Workshop zum „Sensenmähen und -dengeln, Pilzführungen, Vorträge zur Magie der Kräuter und zur „Faszination Räuchern“ geben. Zehn Privatgärten sollen als Naturgärten zertifiziert werden, dazu ist die Teilnahme am Streuobstwettbewerb des Landesverbands geplant.

Wie ein Roter Faden zog sich der Abschied von Baues-Pommer durch alle Grußworte und Berichte. „Sie waren maßgeblich für den Tag der Offenen Gartentür und haben mit hunderttausenden gepflanzten Blumen und Bäumen sichtbare Spuren im Landkreis hinterlassen“, würdigte stellvertretende Landrätin Rita Schmidt deren Arbeit. Auch Langenmosens Bürgermeisterin Mathilde Ahle betonte, wie wichtig ein reger Gartenbauverein für eine Gemeinde sei, weshalb sie sich freue, dass unter ihren 18 Vereinen und Verbänden der Gartenbauverein nach der DJK der zweitgrößte sei. Mehr als 400 Mitglieder, darunter 74 Kinder, zähle der 1985 gegründete Verein, berichtete dessen Vorsitzender Roland Schenk.

Die eigentliche Laudatio teilten sich Johanna Huber, Kreisfachberaterin Katrin Pilz und Josef Jäckl, der als langjähriger Kreisvorsitzender von 1992 bis 2013 mit Sabine Baues-Pommer zusammengearbeitet hatte. Insgesamt war die bald 64-Jährige 33 Jahre lang Kreisgeschäftsführerin, zusätzlich 16 Jahre im Bezirksverband. Zehn große Ausstellungen mit den Gartenbauvereinen, dazu vier Sonderausstellungen zu Düften, Wildobst, Pilzen und Bonsai, drei Wochenmarktaktionen in den beiden Städten, Aktionen auf vier Landesgartenschauen in Burghausen, Rosenheim und zweimal Ingolstadt, 16 Pflanzaktionen, 19 Wettbewerbe und Gartenpflegerausbildungen, 13 Tage der Offenen Gartentür und 65 Gartenreisen wurden maßgeblich von Baues-Pommer organisiert.

Der neue Vorstand des Kreisverbandes wird von Vorsitzender Johanna Huber (3.v.l.) und ihrem neuen Stellvertreter Uwe Silbernagl (2.v.l.) sowie Kreisfachberaterin Katrin Pilz als neuer Geschäftsführerin und Nachfolgerin von Sabine Baues-Pommer (angeführt.

Ihre „Liebe zur Natur und große Leidenschaft für die grüne Berufung“ betonte Johanna Huber abschließend, Josef Jäckl bezeichnete sie als Motor und Vorbild als Geschäftsführerin, die den Kreisverband geprägt und gestärkt habe. Max Monzer dankte im Namen der 42 Gartenbauvereine mit einem Geschenk und die Zuschauer verabschiedeten sie mit stehenden Ovationen.

Der neu gewählte Vorstand des Kreisverbandes für Gartenbau:

Vorsitzende: Johanna Huber, zweiter Vorsitzender: Uwe Silbernagl, Geschäftsführerin: Katrin Pilz, Kassier: Ludwig Knöferl, Schriftführerin: Ulrike Lenz, Jugendbeauftragte: Rosina Feigl, Beisitzer: Stefanie Altwicker, Sabine Baues-Pommer, Sabine Gerstner, Werner Oberhauser, Lydia Stemmer, Regina Stoll-Kreil, Kassenprüfer: Herbert Margraf und Max Monzer.