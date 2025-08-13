Icon Menü
Lastwagen auf der A9 bei Manching in Brand: Fahrstreifen für Löscharbeiten gesperrt

Manching/Pfaffenhofen

A9 bei Manching: Lastwagen steht in Flammen – Fahrstreifen für 30 Minuten gesperrt

Auf der A9 bei Manching gerät ein Lastwagen in Brand – ein Defekt an der Liftachse ist die Ursache. Die Feuerwehr sperrt zeitweise den rechten Fahrstreifen.
    Ein Defekt an der Liftachse löst auf der A9 bei Manching einen Brand an einem Lastwagen aus.
    Ein Defekt an der Liftachse löst auf der A9 bei Manching einen Brand an einem Lastwagen aus. Foto: Carsten Rehder, dpa (Symbolbild)

    Auf der A9 in Richtung Nürnberg ist am Dienstagabend ein mit Holzbalken beladener Lastwagen in Brand geraten. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort – der rechte Fahrstreifen war zeitweise gesperrt.

    Brand an Lastwagen auf der A9 bei Manching – 30 Minuten Sperrung wegen Löscharbeiten

    Wie die Verkehrspolizei Ingolstadt mitteilt, bemerkte der 39-jährige Fahrer aus dem Landkreis Rottal-Inn etwa 1,5 Kilometer nach der Anschlussstelle Manching Rauch im hinteren Bereich seines Aufliegers. Ursache war ein Defekt an der Liftachse: Reifen hatten sowohl Kontakt zur Fahrbahn als auch zum Unterboden und schleiften am Ladeboden. Dadurch fing der Siebdruckboden Feuer, das auf die Balken übergriff. Der Fahrer löschte den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehren aus Manching und Oberstimm. Zur Kontrolle und Nachlöscharbeiten wurde laut Polizei der rechte Fahrstreifen rund 30 Minuten gesperrt. Es entstand ein Schaden von über 1000 Euro. (AZ)

