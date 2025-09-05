Nach Ausweichmanöver: Kartoffellaster kippt auf einem Feld um

Bei einem Unfall auf der Straße zwischen Aresing und Oberlauterbach ist am Freitagvormittag ein Lastwagen umgekippt. Dabei haben sich Kartoffeln auf einem Feld verteilt.

Ein Kartoffellaster ist bei Aresing auf ein Feld gekippt

Wie die Polizei mitteilt, sind sich gegen 9.45 Uhr ein Traktor samt Anhänger, der Richtung Aresing unterwegs war, sowie der Lastwagen mit seinem Anhänger entgegen gekommen. Als beide aneinander vorbeifahren wollten, wicht der Fahrer des Lastwagens, der 20 Tonnen Kartoffeln geladen hatte, zu weit nach rechts aus, kam auf die nasse Erde und kippte dann nach rechts in den Graben. Dabei flogen die geladenen Kartoffeln auf die Fahrbahn und in den Grünstreifen.

Der 27-jährige Fahrer des Lastwagens blieb bei dem Unfall unverletzt, Mitarbeiter des Bauhofs Aresing haben die Straße gesperrt. Ein Abschleppdienst hat den Lastwagen nach dem Unfall geborgen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die Kartoffeln konnten wieder geladen beziehungsweise umgeladen werden. (AZ)