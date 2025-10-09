Lastwagen kollidiert mit Leitplanke und reißt sich Tank auf

Am Mittwoch 15.30 Uhr fuhr ein 53-jähriger Kraftfahrer aus Straubing mit seinem Sattelzug auf der A 9 in Richtung Nürnberg auf Höhe von Stammham. Kurz nach der Auffahrt zur Rastanlage Köschinger Forst kam der Sattelzug nach rechts ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Hier riss der Tank auf und ein große Menge Diesel trat aus, berichtet die Polizei. Der Fahrer setzte unvermittelt seine Fahrt fort. Ein anderer Lastwagenfahrer machte den Unfallfallverursacher auf seinen Schaden aufmerksam. Dies ignorierte dieser und fuhr einfach weiter. Im Rahmen der Fahndung konnte der Sattelzug schließlich durch eine Streife der PI Beilngries in Töging angehalten und kontrolliert werden. Nach ersten Einschätzungen der Autobahnmeisterei Greding ist ein Schaden im fünfstelligen Bereich möglich, da aufgrund des verlorenen Diesels gegebenenfalls das Erdreich aus dem Bankett ausgehoben werden muss. (AZ)

