A9 bei Rohrbach gesperrt: Transporter verursacht Unfall mit Lastwagen und Autobahn-Sperrung

Ein plötzlicher Fahrstreifenwechsel auf der A9 bei Rohrbach hat am Donnerstagnachmittag einen Unfall mit hohem Schaden ausgelöst. Gegen 16.10 Uhr wechselte der Fahrer eines weißen Transporters ohne Ankündigung von der linken auf die mittlere Spur und schnitt dabei einen dort fahrenden Lastwagen.

A9 bei Rohrbach zeitweise gesperrt – Transporter löst Kettencrash aus und flüchtet danach

Wie die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, musste der Lastwagenfahrer stark bremsen und nach rechts ausweichen. Dabei fuhr ein weiterer Lastwagen auf, wodurch der Laster ins Schleudern geriet, mehrfach die Leitplanke touchierte und schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Alle Beteiligten blieben unverletzt, es entstand jedoch ein Schaden von rund 31.000 Euro. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Autobahn musste kurzzeitig gesperrt werden, um Fahrzeugteile zu beseitigen.

Die Verkehrspolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)