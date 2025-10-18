Nach Unfall: Lastwagen wird von eigenem Anhänger überholt

Am Freitagfrüh gegen 7.50 Uhr war ein ukrainischer Lastwagenfahrer mit seinem Sattelzug auf der Roderstraße in Oberhaunstadt unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, touchierte der 47-Jährige beim Rechtsabbiegen in die Beilngrieser Straße mit seinem Auflieger die dortigen Betonabsperrungen.

Nach dem Lkw-Unfall in Oberhaunstadt musste der Verkehr umgeleitet werden

Durch den Anstoß und die mutmaßlich nicht ordnungsgemäß verriegelte Sattelkupplung wurde der Auflieger abgehängt. Der Anhänger setzte daraufhin zum Überholen an und blieb auf der Beilngrieser Straße neben seinem ehemaligen Zugfahrzeug stehen, wodurch die Staatsstraße in beide Richtungen blockiert wurde. Bis das Fahrzeug geborgen war, musste der Verkehr umgeleitet werden.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten eine Alkoholisierung des Fahrers. Ein Test ergab schließlich einen Wert von 0,78 Promille. Bei dem Unfall wurde niemand gefährdet oder verletzt, lediglich die Sattelzugmaschine und der Auflieger wiesen leichte Schäden auf. Gegen den Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)