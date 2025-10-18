Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Lastwagen-Unfall in Ingolstadt: Alkoholisierter Fahrer verliert Auflieger

Ingolstadt

Nach Unfall: Lastwagen wird von eigenem Anhänger überholt

Ein alkoholisierter Lastwagenfahrer hat in Ingolstadt einen Unfall verursacht. Dabei hat sich der Auflieger des Sattelzugs gelöst.
    • |
    • |
    • |
    Ein alkoholisierter Lastwagenfahrer hat in Ingolstadt mit seinem Fahrzeug Betonabsperrungen touchiert. Daraufhin löste sich sein Auflieger.
    Ein alkoholisierter Lastwagenfahrer hat in Ingolstadt mit seinem Fahrzeug Betonabsperrungen touchiert. Daraufhin löste sich sein Auflieger. Foto: Marcus Brandt/dpa (Symbolbild)

    Am Freitagfrüh gegen 7.50 Uhr war ein ukrainischer Lastwagenfahrer mit seinem Sattelzug auf der Roderstraße in Oberhaunstadt unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, touchierte der 47-Jährige beim Rechtsabbiegen in die Beilngrieser Straße mit seinem Auflieger die dortigen Betonabsperrungen.

    Nach dem Lkw-Unfall in Oberhaunstadt musste der Verkehr umgeleitet werden

    Durch den Anstoß und die mutmaßlich nicht ordnungsgemäß verriegelte Sattelkupplung wurde der Auflieger abgehängt. Der Anhänger setzte daraufhin zum Überholen an und blieb auf der Beilngrieser Straße neben seinem ehemaligen Zugfahrzeug stehen, wodurch die Staatsstraße in beide Richtungen blockiert wurde. Bis das Fahrzeug geborgen war, musste der Verkehr umgeleitet werden.

    Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten eine Alkoholisierung des Fahrers. Ein Test ergab schließlich einen Wert von 0,78 Promille. Bei dem Unfall wurde niemand gefährdet oder verletzt, lediglich die Sattelzugmaschine und der Auflieger wiesen leichte Schäden auf. Gegen den Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden