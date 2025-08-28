Lastwagen bleibt in Unterführung hängen

Ein 58-jähriger Lastwagenfahrer aus dem Landkreis Eichstätt ist Mittwochvormittag in Trugenhofen in einer Unterführung hängen geblieben und hat anschließend einen Leitpfosten und eine Gartenmauer gerammt. Wie die Polizei mitteilt, war der Lkw-Fahrer gegen 11 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Kienberger Straße in Richtung Usselstraße in Trugenhofen unterwegs, als er an einer Unterführung der Kreisstraße hängen blieb.

Lkw überschreitet die Maximalhöhe an der Unterführung in Trugenhofen

Wie sich herausstellte, war die Auf- und Absetzvorrichtung der Kippmulde am Lastwagen nicht vollständig eingefahren. Dadurch kam der 58-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Leitpfosten und eine Gartenmauer. Verletzt wurde dabei niemand. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. An der Unterführung wurde mit einem Verkehrszeichen auf die maximale Durchfahrtshöhe hingewiesen. Diese wurde allerdings laut Polizei überschritten. (AZ)