Lastwagenfahrer rammt Pkw und flieht

Ein 46-jähriger Lastwagenfahrer aus Neuburg hat Donnerstagabend in der Ruhrstraße ein dort geparktes Auto angefahren und ist anschließend weitergefahren. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Lkw-Fahrer gegen 20.30 Uhr mit seinem Sattelzug von der Ruhrstraße nach links in ein Firmengelände einbiegen und scherte dabei zu weit nach rechts aus. Dabei schrammte er einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und beschädigte die komplette linke Fahrzeugseite.

Polizei Neuburg ermittelt gegen 46-jährigen Lkw-Fahrer wegen Unfallflucht

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, laut Schätzung der Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 10.000 Euro. Der 46-Jährige setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Angestellter der Firma stellte am Sattelzug den Schaden fest und verständigte die Polizei. Gegen den 46-Jährigen wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. (AZ)