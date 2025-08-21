Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Lebensmittel-Diebstahl in Schrobenhausen: Ingolstädter mit Beute an der Kasse ertappt

Schrobenhausen

Ladendieb in Schrobenhausen ertappt: Mann aus Ingolstadt stiehlt Lebensmittel im Wert von 60 Euro

Ein Mann stiehlt in Schrobenhausen Lebensmittel aus einem Verbrauchermarkt. Angestellte erwischen ihn beim Kassenstopp dank Tipp einer aufmerksamen Kundin.
    • |
    • |
    • |
    In Schrobenhausen ertappen Angestellte einen Mann beim Diebstahl von Lebensmitteln.
    In Schrobenhausen ertappen Angestellte einen Mann beim Diebstahl von Lebensmitteln. Foto: Sebastian Kahnert, dpa (Symbolbild)

    Eine Kundin hat am Montagvormittag einen 35-jährigen Mann beim Diebstahl in einem Geschäft in der Augsburger Straße beobachtet.

    Schrobenhausen: 35-Jähriger aus Ingolstadt wird in Geschäft von Angestellten ertappt

    Der Mann aus Ingolstadt legte laut Polizeiangaben Waren in seinen Einkaufswagen und steckte zusätzlich Lebensmittel in seinen Rucksack. An der Kasse bezahlte er nur die Waren aus dem Wagen. Angestellte kontrollierten ihn daraufhin und fanden im Rucksack Lebensmittel im Wert von mehr als 60 Euro, die nicht bezahlt waren. Nach Angaben der Polizeiinspektion Schrobenhausen wird gegen den Mann ermittelt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden