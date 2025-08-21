Ladendieb in Schrobenhausen ertappt: Mann aus Ingolstadt stiehlt Lebensmittel im Wert von 60 Euro

Eine Kundin hat am Montagvormittag einen 35-jährigen Mann beim Diebstahl in einem Geschäft in der Augsburger Straße beobachtet.

Schrobenhausen: 35-Jähriger aus Ingolstadt wird in Geschäft von Angestellten ertappt

Der Mann aus Ingolstadt legte laut Polizeiangaben Waren in seinen Einkaufswagen und steckte zusätzlich Lebensmittel in seinen Rucksack. An der Kasse bezahlte er nur die Waren aus dem Wagen. Angestellte kontrollierten ihn daraufhin und fanden im Rucksack Lebensmittel im Wert von mehr als 60 Euro, die nicht bezahlt waren. Nach Angaben der Polizeiinspektion Schrobenhausen wird gegen den Mann ermittelt. (AZ)