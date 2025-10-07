Leere Büros im Landratsamt: Warum bleiben die Räume ungenutzt?

Eine repräsentative, moderne Außenstelle des Landratsamtes im Süden des Landkreises - die gibt es seit Anfang dieses Jahres im Multipark in Schrobenhausen. Der Landkreis hat dort in einem der fünf Gebäude auf zwei Etagen 1100 Quadratmeter für Büros, Sozialräume und Besprechungszimmer angemietet. Darüber hinaus wurden weitere 190 Quadratmeter „auf Vorrat“ angemietet, die bis auf Weiteres untervermietet werden sollten. Sollten, wohlgemerkt. Denn bislang stehen die Räume leer, genauso wie offenbar etliche weitere Büros, die überhaupt nicht oder nur zeitweise besetzt sind. Die CSU-Fraktion im Kreistag will jetzt die Gründe dafür wissen, denn immerhin zahlt der Kreis jeden Monat eine stattliche Miete dafür.

