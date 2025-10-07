Icon Menü
Leere Büros im Landratsamt: Schrobenhausen zahlt hohe Miete für ungenutzte Räume

Schrobenhausen

Leere Büros im Landratsamt: Warum bleiben die Räume ungenutzt?

Landrat Peter von der Grün muss erklären, warum der Kreis für ungenutzte Büros in der neuen Außenstelle des Landratsamts in Schrobenhausen teure Miete bezahlt.
Von Claudia Stegmann
    Fünf vierstöckige Gebäude mit Wohnungen und Gewerbeeinheiten bilden den Multipark in Schrobenhausen. In einem davon hat sich das Landratsamt eingemietet.
    Fünf vierstöckige Gebäude mit Wohnungen und Gewerbeeinheiten bilden den Multipark in Schrobenhausen. In einem davon hat sich das Landratsamt eingemietet. Foto: Winfried Rein (Archiv)

    Eine repräsentative, moderne Außenstelle des Landratsamtes im Süden des Landkreises - die gibt es seit Anfang dieses Jahres im Multipark in Schrobenhausen. Der Landkreis hat dort in einem der fünf Gebäude auf zwei Etagen 1100 Quadratmeter für Büros, Sozialräume und Besprechungszimmer angemietet. Darüber hinaus wurden weitere 190 Quadratmeter „auf Vorrat“ angemietet, die bis auf Weiteres untervermietet werden sollten. Sollten, wohlgemerkt. Denn bislang stehen die Räume leer, genauso wie offenbar etliche weitere Büros, die überhaupt nicht oder nur zeitweise besetzt sind. Die CSU-Fraktion im Kreistag will jetzt die Gründe dafür wissen, denn immerhin zahlt der Kreis jeden Monat eine stattliche Miete dafür.

