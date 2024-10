Parkbad Neuburg: Ohne Duschen ins Schwimmbecken

Seit dieser Woche läuft der Schwimmbetrieb im Neuburger Parkbad – jedoch nicht für jedermann und nur eingeschränkt. Wie berichtet, musste die eigentlich für Ende September geplante Öffnung des Bads für die Öffentlichkeit aufgrund von auffälligen Duschwasserproben verschoben werden. Nachdem die Brausen monatelang nicht benutzt worden waren, konnte ein Labor Legionellen im Wasser nachweisen.

Da Vereine und Schulklassen jedoch ins Becken möchten und auch diverse Kurse bereits terminiert und bezahlt sind, entschieden sich die Stadtwerke in Absprache mit dem Gesundheitsamt für einen Kompromiss: Kurse sowie Schul- und Vereinsbetrieb finden regulär statt, schließlich sei die Wasserqualität im Becken einwandfrei, heißt es von den Stadtwerken. Die Gruppen können die Duschen jedoch nicht benutzen, diese befinden sich vorübergehend außer Betrieb.

Legionellen im Neuburger Parkbad: Stadtwerke ergreifen Maßnahmen

Das heißt in der Praxis: Die obligatorische Dusche, bevor man ins Becken steigt, entfällt. „Natürlich ist das nicht besonders förderlich für die Wasserqualität“, sagt Bäderbetriebsleiter Maik Müller auf Nachfrage unserer Redaktion. „Aber das kann man verschmerzen, das fängt die Wasseraufbereitung ab.“

Möglichst bald soll wieder ein regulärer Badebetrieb möglich sein. Zuletzt versuchten die Beteiligten durch verstärktes Spülen und Desinfizieren gegen die Verunreinigungen in den Duschen anzukämpfen. Am vergangenen Dienstag entnahm man erneut eine Wasserprobe und schickte sie an das Trinkwasserlabor in Ingolstadt. Voraussichtlich zehn Tage dauert es, bis ein Ergebnis da ist. Lassen sich keine Legionellen mehr nachweisen, und hierfür sei man „guter Dinge“, soll das Parkbad entweder am 12. oder am 15. Oktober regulär öffnen, kündigt Müller an.