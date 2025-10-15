Lenkrad und Tacho ausgebaut: Diebe klauen Teile aus Pakettransporter – Polizei Schrobenhausen ermittelt

Unbekannte Diebe haben zwischen Freitagmittag und Dienstag Fahrzeugteile aus einem Kleintransporter gestohlen.

Polizei Schrobenhausen: Transporter stand drei Tage am Sportheim in Mühlried

Nach Angaben der Polizeiinspektion Schrobenhausen parkte der weiße Pakettransporter mit Münchener Zulassung regelmäßig am Sportheim in Mühlried. Am Dienstag gegen 14 Uhr stellte der 25-jährige Fahrer fest, dass unter anderem das Lenkrad und der Tacho ausgebaut und entwendet worden waren. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08252/89750 entgegen. (AZ)