Lenting

vor 34 Min.

Drei Verletzte bei einem Frontalzusammenstoß

In Lenting sind eine Köschingerin und ein Neuburger frontal zusammengestoßen. Ein alarmierter Rettungshubschrauber kam schlussendlich aber nicht zum Einsatz.

Artikel anhören Shape

Eine Frau war in Lenting auf die Gegenspur geraten und in das Auto eines Neuburgers gekracht. Auch ein Rettungshubschrauber landete am Unfallort.

Am Mittwochfrüh gegen 7.20 Uhr war eine 43-jährige Köschingerin samt ihrer Tochter im Kindersitz auf der Bahnhofstraße in Kösching unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 63-jähriger Neuburger mit seinem Auto auf der Gegenspur. Kurz nach der Gemeindegrenze kam die Fahrerin auf die Gegenspur und kollidierte dort frontal mit dem Auto des Neuburgers. Drei Personen, darunter ein Kind, wurden bei dem Unfall in Lenting verletzt Alle drei Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein massiver Frontschaden in Höhe von jeweils 4000 Euro. Vorsorglich landete auch ein Rettungshubschrauber, der aber nicht zum Einsatz kam. Die Unfallstelle war rund zweieinhalb Stunden lang gesperrt. (AZ)

Themen folgen