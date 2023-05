Radfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall mittelschwer

In Lenting übersah eine Autofahrerin einen 21-jährigen Radfahrer. Folglich stießen sie zusammen - was vor allem für den Radler aus Gaimersheim Folgen hatte.

Eine 33-jährige Frau aus Lenting fuhr am Mittwoch gegen 5.35 Uhr mit ihrem Auto auf der Brunnengasse und wollte in die Wettstettener Straße einbiegen. Im Einmündungsbereich übersah die Autofahrerin einen 21-jähriger Mann aus Gaimersheim mit seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß und dabei verletzte sich der Radler mittelschwer, berichtet die Polizei. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. (AZ)