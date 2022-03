Unbekannte sprengen zwei Geldautomaten in Lenting

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag zwei Geldautomaten in Lenting gesprengt. Über die Höhe der Beute ist bislang noch nichts bekannt.

Unbekannte haben zwei Geldautomaten einer Bankfiliale in Lenting im Landkreis Eichstätt gesprengt. Die Täter schlugen laut einer Mitteilung des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) am frühen Dienstagmorgen, 22. März, gegen 3 Uhr zu. Anschließend flüchteten sie vermutlich in einem schwarzen BMW 5er oder X5 auf die A9 Richtung Nürnberg. Über die Beute und Schadenssumme ist derzeit noch nichts bekannt.

Der Sprengstoff soll in den kommenden Tagen genauer untersucht werden

Die Waffen- und Sprengstoffexperten des BLKA haben unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt die Ermittlungen übernommen. Genauere Untersuchungen des Sprengstoffs sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des BLKA in München stattfinden. Das Bayerische Landeskriminalamt bittet die Bevölkerung um Mithilfe und stellt folgende Fragen:

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich der Nürnberger Straße in Lenting verdächtige Personen aufgefallen?

in verdächtige Personen aufgefallen? Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung der Geldautomaten stehen könnten?

stehen könnten? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nehmen das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (nr)