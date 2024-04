Unfall mit Güllefass: Traktor stößt mit Mopedauto zusammen

Bei einem Unfall zwischen Wettstetten und Lenting ist ein 85-Jähriger schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Traktors hatte das Mopedauto des Seniors übersehen.

Am Montagnachmittag gegen 14 Uhr war ein 58-jähriger Landwirt aus Lenting mit seinem Traktor samt Güllefass auf der Wettstettener Straße von Oberhaunstadt kommend in Richtung Lenting unterwegs. Obwohl er an einer Kreuzung "Vorfahrt gewähren" hatte, bog der Traktorfahrer laut Polizei nach rechts ab.

Der 85-Jährige aus Lenting war in einem Mopedauto unterwegs

Dabei stieß er mit dem Leicht-Kfz, einem sogenannten Mopedauto, eines 85-Jährigen aus Lenting zusammen. Beim Unfall wurde der Senior schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Die Feuerwehren aus Lenting und Hepberg waren mit insgesamt 36 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)