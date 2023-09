Versuchte Tötung: 32-Jähriger schlägt auf 18-Jährige ein

Schwere Verletzungen erlitt eine 18-Jährige auf dem Jurafest in Lenting, als sie ihre Freundin vor den Avancen eines 32-Jährigen schützen wollte.

Auf dem Jurafest in Lenting machte ein 32-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt im Laufe des Samstagabends eine 18-Jährige an. Diese ging jedoch nicht darauf ein und gab deutlich zu verstehen, dass sie kein Interesse an ihm habe. Daraufhin packte der Mann die junge Frau und verletzte sie leicht an der Hand, berichtet die Polizei. Gegen 2.15 Uhr am Sonntag traf der Mann erneut auf die 18-Jährige, die sich zu diesem Zeitpunkt in Begleitung einer weiteren 18-Jährigen aus dem Landkreis Eichstätt befand. Dabei kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und der Begleiterin. Im weiteren Verlauf schlug der Mann der jungen Frau mehrmals mit der Faust ins Gesicht und trat, als die Geschädigte zu Boden ging, zweimal gegen den Kopf der Frau.

Jurafest in Lenting: Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung

Durch den Angriff des Täters wurde die Frau nicht unerheblich verletzt. Erst weiteren Passanten gelang es, den Mann von der Frau zu entfernen. Nachdem der Täter einen der Eingreifenden bedroht hatte, verließ er das Festgelände. Eine Streife der Polizeiinspektion Ingolstadt konnte ihn im Rahmen der Fahndung aufgreifen und festnehmen. Dabei leistete er massiven Widerstand und beleidigte und bedrohte auch die Polizeibeamten. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Tatausführung leitete die Staatsanwaltschaft Ingolstadt ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Tötungsdelikt ein. Der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Ingolstadt hat heute Haftbefehl erlassen. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (AZ)M