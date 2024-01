Von der Sonne geblendet: Zwei Autofahrerinnen stoßen zusammen

Eine 57-Jährige aus Ingolstadt geriet bei Lenting auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer 36-jährigen Autofahrerin. Eine von ihnen wurde schwer verletzt.

Am Dienstag kurz vor 16.30 Uhr fuhr eine 57-Jährige aus Ingolstadt mit ihrem Auto auf der Ingolstädter Straße von Lenting in Richtung Oberhaunstadt. Kurz vor der Einmündung zur Lentinger Straße kam sie auf die Gegenfahrbahn und stieß hierbei mit der entgegenkommenden Autofahrerin, einer 36-jährigen aus dem Landkreis Eichstätt, zusammen. Als Grund für ihr Abkommen auf die Gegenfahrbahn gab die 57-Jährige an, sie sei von der Sonne geblendet worden, berichtet die Polizei. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrerinnen verletzt: Die 57-Jährige wurde leicht verletzt, sie benötigte keine sofortige ärztliche Behandlung, und die 36-Jährige schwer, sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Ingolstädter Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und dem Abschleppen der Fahrzeuge musste die Fahrbahn für etwa eine Stunde gesperrt werden. Die Absicherung der Unfallstelle und auch die Ausleitung übernahm die Freiwillige Feuerwehr aus Lenting. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt)