Zündelnde Kinder setzen in Lenting Wiese in Brand

Offenbar zündelnde Kinder waren schuld, dass in Lenting Gras zu brennen anfing.

Durch spielende Kinder wurde am Sonntagnachmittag eine Wiese am Bergfürst in Lenting (Kreis Eichstätt) in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, konnte ein Zeuge drei Kinder beim Zündeln beobachten. Als das Gras in Brand geriet, flüchtete das Trio.

Die Feuerwehr Lenting konnte das Feuer rasch löschen

Durch die Feuerwehr Lenting konnte das Feuer, das sich über ein Fläche von rund 20 Quadratmeter ausgebreitet hatte, rasch gelöscht werden. Die Kinder konnten im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. (nr)