Das brach liegende Areal der ehemaligen Leoni-Werke in der Neuburger Ambergstraße wird offenbar neu zum Leben erweckt. Laut aktuellen Planungen steht vor Ort ein Großbauprojekt an, das den Stadtteil Schwalbanger deutlich aufwerten dürfte. Die ehemaligen Gewerbeflächen sollen sich in ein sogenanntes Urbanes Gebiet verwandeln, wodurch ein komplett neues Quartier entstehen würde.

