Er war doch nicht blöd: Mediamarkt-Mitgründer Leopold Stiefel feiert seinen 80. Geburtstag

Ein paar Tage nach Weihnachten stand Leopold Stiefel etwas verloren in einem Mediamarkt in Ingolstadt. Er war auf der Suche nach einem neuen Ladekabel für sein iPhone und schaute sich um, ob ihm jemand helfen könnte. Es dauerte ein wenig, dann hat ihn jemand erkannt und eilte zu Hilfe. Stiefel war schließlich jahrzehntelang das Gesicht der beiden Schwestermarken Mediamarkt und Saturn. Er war einer der Mitgründer des Ingolstädter Elektronikhändlers, dessen einst markige Werbesprüche inzwischen zu geflügelten Worten geworden sind. Am 19. Februar wird Leopold Stiefel 80 Jahre alt. Den Tag wird er, wie jedes Jahr, zusammen mit seiner Frau in Spanien verbringen. Er will der Kälte und dem Trubel entfliehen.

