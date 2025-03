Stimmen Sie ab: Wo gibt es in Neuburg die beste Pizza?

Wo gibt es in Neuburg und Umgebung die beste Pizza? Die Neuburger Rundschau will es wissen und hofft auf die Unterstützung der Leserinnen und Leser. Wir erwarten ihre Vorschläge.

Natürlich ist eine Pizza stets Geschmackssache - mit dünnem Boden, mit dickem Rand, nur aus dem Holzofen oder doch in der Form gebacken? Viel Käse oder lieber besondere Belagkombinationen? Die Neuburger Rundschau möchte wissen, wo Ihnen die Pizza am besten schmeckt.

Wo gibt es die beste Pizza in Neuburg? Geben Sie jetzt ihre Vorschläge ab

Wussten Sie übrigens, dass 2017 die neapolitanische Kunst des Pizzabäckers in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen worden ist? Neben Spaghetti ist die Pizza heute das bekannteste italienische Nationalgericht, die weltweit angeboten wird. Das Hefe-Fladenbrot, nur mit Olivenöl und Tomatenscheiben, Oregano und Basilikum belegt, wurde in Süditalien nachweislich bereits seit dem 18. Jahrhundert zubereitet.

Doch zurück zur zeitgenössischen Pizza. Wenn Sie sich an unserer Leseraktion beteiligen möchten, dann schicken Sie den Namen Ihrer Lieblingspizzeria aus der Region per Mail an redaktion@neuburger-rundschau.de, Stichwort: Pizza. Bitte nennen Sie ihren vollständigen Namen, ihren Wohnort und beschreiben Sie uns, warum Ihnen die Pizza dort am besten schmeckt. Es werden Vorschläge berücksichtigt, die bis 19. März abgegeben werden.

Die eingesendeten Vorschläge wird die Neuburger Rundschau in den kommenden Tagen zur Abstimmung stellen. Wann das Voting startet, erfahren Sie wieder hier. Dann wird sich klären, wer in Neuburg und der Region die leckerste Pizza bäckt. (AZ)