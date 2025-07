Letztes Festival: Das ist beim Taktraum 2025 in Ingolstadt geboten

Der Abschied rückt näher: Nur noch wenige Tage, dann wird das letzte Taktraum-Festival in Ingolstadt über die Bühne gehen. Viele Jahre war das Festival im Reduit Tilly eine echte Institution, lockte nicht nur ein Publikum aus weiten Teilen der Republik an, sondern auch DJs und Bands, die sich in ganz Deutschland längst einen Namen gemacht hatten. Mit einem exquisiten Line-Up wollen sich die Veranstalter nun mit dem finalen zwölften Festival verabschieden.

Einen Schlussstrich zu ziehen, sei keine leichte Entscheidung gewesen, so kommunizieren es die Veranstalter auch ganz offiziell auf ihrer Homepage. Doch steigende Kosten und ein verändertes Konsumverhalten hätten das Ende des Taktraum dann doch besiegelt. Der Dank gelte nun vor allem den Gästen, die in den vergangenen Jahren für unvergessliche Momente gesorgt hätten.

Letztes Taktraum-Festival startet in Ingolstadt am 31. Juli

Einige davon sollen nun auch bei der zwölften und finalen Auflage des Festivals neu dazukommen. Der Startschuss für das letzte Taktraum fällt am Donnerstag, 31. Juli, mit einem Pre-Opening. Wie gehabt, werden auch diesmal auf drei Bühnen die unterschiedlichsten Künstler stehen. Im Kern des Areals befindet sich die Main Stage, dazu kommen die Metronom Stage und der Tilly Floor. Beim Pre-Opening findet das Geschehen komplett auf der Metronom Stage statt, auf der Bühne stehen T.Raum.Phase #5, Claudius Konrad Band, DJ Sonic und Alex Sayed. Der Startschuss fällt am Donnerstag um 18 Uhr, Schluss ist um Mitternacht.

Weiter geht es dann am 1. August ab 16 Uhr, gefeiert werden darf bis 1 Uhr nachts. Am Freitag auf der Bühne:

Main Stage: Tiavo, Telquist, Rosmarin, Soffie, Curse

Metronom Stage: JPson, Pat Burgener, Reuben Stone, Dieta, Markus Kavka, Pretty Pink

Tilly Floor: Derica, Klein & Gut, FRS, Phil2 & Interplay, Organic Love Affair, Love Selectors

Ingolstädter Taktraum-Festival endet mit der zwölften Auflage

Auch am letzten Festivaltag öffnen die Festival-Tore um 16 Uhr, der endgültige Schlusspfiff ist für 1 Uhr nachts geplant. Am Samstag auf der Bühne:

Main Stage: Amistat, Einmusik, Sean Koch, Felix Raphael, Koelle, Natascha Polké

Metronom Stage: EZ Kamil, DJ Zweck & Afro-Wu & Lunatiks, solo nour, Allan Cari, Miami Lenz, Superior b2b DJ Steevott

Tilly Floor: JAMera b2b L.A.tifa, SNC Crew, Euphobia, Cinthie, Danielle

Info: Tickets für das Festival können im Internet im Vorverkauf erworben werden. Die Karte für das Pre-Opening kostet 19 Euro, der Freitag und Samstag einzeln jeweils 64 Euro und das Wochenendticket für Freitag und Samstag kostet 94 Euro (an der Abendkasse je 1 Euro mehr). (AZ)