Alter Audi in Lichtenau beschädigt: Spax-Schrauben in Reifen gedreht

Ein Unbekannter hat in Lichtenau Spax-Schrauben in die Reifen eines alten Audis gedreht. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Laufe des vergangenen Sonntags, zwischen 11.30 und 18.30 Uhr, sind bei einem grauen Audi 80, der in Lichtenau in der Windener Straße abgestellt war, in drei Reifen Spax-Schrauben eingedreht worden. Ein Einfahren der Schrauben konnte laut Polizei ausgeschlossen werden, durch die Polizei Neuburg wurden die Spuren gesichert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neuburg unter der Rufnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)