Fahnensegnung in Lichtenau: Feierliche Segnung mit einer Botschaft

Seit fünf Jahren ist die Fahne des Krieger-, Soldaten- und Kameradschaftsvereins Lichtenau restauriert. Doch Corona und ein Vorstandswechsel ließen eine Segnung erst jetzt zu.

Eigentlich hätte die im Jahr 2018 restaurierte Fahne des Krieger-, Soldaten- und Kameradschaftsvereins Lichtenau 1920 schon längst gesegnet werden sollen. Doch die Corona-Pandemie und der Vorstandswechsel hatten es einfach nicht möglich gemacht - bis vor ein paar Tagen. Denn nach fünf Jahren des Wartens konnte der Verein nun endlich die Fahnensegnung begehen, und zwar bei bestem Wetter neben dem Feuerwehrgerätehaus mit den Ortsvereinen aus Lichtenau, den Krieger- und Soldatenvereinen Weichering und Bruck als Patenvereine und die Soldaten- und Reservistenkameradschaft Zuchering.

Der Festtag begann mit dem Einzug und der Begrüßung der Vereine und Ehrengäste durch den Vorsitzenden Roland Fürholzer, gefolgt vom traditionellen Weißwurstfrühstück. Musikalisch umrahmt wurde das Fest von der Weicheringer Unterviertlmusik. Vor dem Gottesdienst zogen die Fahnenabordnungen, geführt von den Vorsitzenden sowie den Bürgermeistern, zum alten Kriegerdenkmal an den Friedhof, um dort den Vermissten und Gefallenen der beiden Weltkriege zu gedenken. Der Gottesdienst, den Pfarrer Paul Igbo zelebrierte, fand danach im Freien vor dem malerischen Hintergrund des Dorfweihers statt.

Die Vorderseite der Fahne zeigt das Bild der Mutter Gottes mit dem Jesuskind und einem davor knienden Soldaten. Foto: Roland Fürholzer

Nach der Segnung der 1922 von der Firma Auer in München gefertigte Fahne stellte Fürholzer ihren grundsätzlichen Aufbau vor und erkläre die Motive auf den beiden Seiten. Vorne (Vereinsseite) ist das Bild der Mutter Gottes mit dem Jesuskind und einem davor knienden Soldaten dargestellt. Mit der Inschrift „IN MEMORIAM 1914 – 1918“ erinnert die Fahne an den Ersten Weltkrieg. Umrahmt ist das Bild mit Eichenlaub und dem Bayern-Wappen. Über dem Bild steht Krieger-Verein und darunter Lichtenau. Weiter erklärte der Vorsitzende, dass es für das Bild verschiedene Interpretationen gibt, und er sich für diese entschieden hat, bei der der Soldat sich bei der Mutter Gottes bedankt, dass sie ihn im Krieg beschützt und heil wieder heimkommen ließ.

Danach stellte Fürholzer die Rückseite der Fahne (Ortsseite) vor. Dort ist das alte Ortsbild mit der Kirche und dem Schulhaus dargestellt. Das Bild ist aus der Richtung des „Oberen Wirt“ aufgenommen und zeigt auch die damalige Hauptstraße. Zu den Herstellkosten der Fahne gibt es in den Vereinsunterlagen keine Aufzeichnungen mehr, allerdings ist in der Ortschronik von Hubert Landsberger nachzulesen, dass sie 11.000 Mark gekostet hat.

Bürgermeister Thomas Mack erwähnte in seinen Grußworten, dass vor allem durch den Ukraine-Krieg die Krieger- und Soldatenvereine derzeit wieder eine wichtige Rolle zur Erinnerung an die schrecklichen Ereignisse der beiden Weltkriege haben. Seine Ansprache beendete er mit einer Geschenkübergabe der Gemeinde Weichering an den Verein. Nach dem gemeinsamen Mittagessen klang die Feier bei Kaffee und Kuchen am Nachmittag aus. (AZ)