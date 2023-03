Lichtenau

Kommt ein Funkmast nach Lichtenau?

Der Mobilfunkmast in Weichering wurde schon 2019 von Vodofone für die 5G-Technologie gerüstet.

Plus Ein Funkmast soll in Lichtenau den Mobilfunkempfang verbessern. Mit dem Gelände des Kies- und Betonwerks wäre die Gemeinde einverstanden, aber nicht mit dem exakten Standort.

Wie gut ist der Mobilfunkempfang in der Gemeinde Weichering? Diese Frage kann seit Kurzem beantwortet werden, nachdem im Januar ein entsprechend ausgestattetes Fahrzeug durch Weichering und Lichtenau gefahren ist und die Funksignale gemessen hat. In der Gemeinderatssitzung am Montag haben Vertreter der IK-T GmbH die Ergebnisse vorgestellt. Die Auswertung ist Teil des Gigabit-Verfahrens und kostet die Gemeinde nichts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

