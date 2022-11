Unbekannte brechen in ein Lichtenauer Einfamilienhaus ein

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Einbruch in dem Weicheringer Ortsteil.

Am Montagabend stieg ein bislang unbekannter Täter in ein bewohntes Einfamilienhaus in der Blumenstraße in Lichtenau (Gemeinde Weichering) ein. Der oder die unbekannte Täterin hebelte laut Polizei ein Fenster im Erdgeschoss auf, drang in das dortige Schlafzimmer ein und durchwühlte die Schränke. Konkret ereignet hat sich die Tat zwischen 18 und 19.30 Uhr.

Zum Zeitpunkt des Einbruchs hielten sich die Eigentümer in der Küche und im Wohnzimmer ihres Hauses auf, bemerkten den Vorfall jedoch erst, als der oder die Täter das Haus wieder verlassen hatten. Nach bisherigem Stand haben die Unbekannten kein Diebesgut mitgenommen. Eine durch die Polizei eingeleitete Fahndung in der näheren Umgebung verlief erfolglos. Etwaige Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 zu melden. (AZ)