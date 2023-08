Zeugen gesucht: Auto am Weicheringer Weiher mit Farbe besprüht

Die Polizei schätzt den Schaden am Pkw auf rund 2000 Euro.

Ein bislang Unbekannter hat am Sonntag ein Auto, das am Weicheringer Weiher stand, mit oranger Farbe besprüht. Wie die Polizei berichtet, stand der Pkw zwischen 14 und 19.45 Uhr an einem Feldweg am Weiher.

Auto am Weicheringer Weiher mit Farbe besprüht

Der durch die Farbe entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/67110. (AZ)