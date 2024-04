Nato-Mission: So leben die Neuburger Soldaten im provisorischen Feldlager

Von Barbara Wild - vor 16 Min.

Wohncontainer, Sport im Zelt und Bingo-Abende: Bei der Nato-Mission in Lettland muss auch die Moral in der Truppe stimmen. Ein Besuch im militärischen Container-Dorf.

Das Dröhnen des Heizlüfters erfüllt das kleine Zelt. Draußen zeigt das Thermometer drei Grad, der Wind treibt die Schneeflocken hinter die Plane. Bierbänke sind aufgestellt, der Tisch mit einer übergeworfenen Decke fungiert als Altar. Aus zwei Latten hat jemand ein Holzkreuz gezimmert. Eine Lichterkette, Palmkätzchen in der Vase und Kerzen sorgen für einen Hauch feierliche Stimmung. Es ist keine üppige Ausstattung für eine Kapelle, die fern der Heimat Trost spenden und als Ort der Stille fungieren soll. Aber sie erfüllt ihren Zweck. "Anfangs haben wir den Gottesdienst im Besprechungsraum gehalten", erinnert sich Militärpfarrer Martin Söffing an den Start der Nato-Mission in Lettland. Dann wurde das Trockungszelt zur Kapelle umfunktioniert. "Wir haben das Beste daraus gemacht, sind kreativ geworden." Und so ist es mit vielem hier, im Feldlager der Deutschen Luftwaffe in Lettland. Alles ist vorhanden, damit die Soldatinnen und Soldaten aus Neuburg den Auftrag der Nato erfüllen können und den Luftraum über den baltischen Staaten sichern. Aber es braucht Kreativität und Geduld, damit die Stimmung passt.

Rund 100 deutsche Soldaten und Soldatinnen sorgen noch bis Ende November vom militärischen Flugplatz Lielvarde aus für Sicherheit im baltischen Luftraum. Die erste Gruppe hat ihre Mission bereits abgeschlossen, ist diese Woche wieder in die Heimat zurückgekehrt. Neue Kameradinnen und Kameraden wurden eingeflogen, die jetzt die Verstärkung des Air Policing im Baltikum (VAPB), so der offizielle Titel der Mission, übernehmen. Das Luftwaffengeschwader 74 ist der Leitverband in Lielvarde, stellt den Großteil des Personals. Es ist ein viel beachteter Auftrag in weltpolitisch unsicheren Zeiten.

