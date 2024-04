Lielvarde / Neuburg

18:08 Uhr

Erste Soldaten kehren von Nato-Mission in Lettland zurück

Die erste Gruppe an Neuburger Soldaten ist aus Lettland zurück. Dort haben sie zehn Wochen den Luftraum gesichert.

Plus Die ersten Geschwadersoldaten sind vom Einsatz in Lettland zurück. Kontingent-Führer Swen Jacob über die Relevanz der Mission, die Bedrohung durch die Russen und weitere Gefahren.

Von Barbara Wild

Am Ende mussten die Soldatinnen und Soldaten des Geschwaders dann doch noch Nerven beweisen. Zwei Tage vor der Heimreise aus Lettland kehrte der Winter zurück. Schneetreiben. "Hoffentlich kommt der Flieger dann überhaupt weg", sprach ein Soldat die sorgenvollen Gedanken der Kameraden laut aus. Doch der Airbus A 330 MRT brachte am Dienstag und Donnerstag dieser Woche das erste Kontingent an Soldaten des Neuburger Geschwaders wieder sicher nach Hause. Die rund 100 Männer und Frauen hatten rund zehn Wochen im lettischen Lielvarde die Luftraumsicherung über dem Balkan verstärkt.

36 Bilder Das Neuburger Geschwader auf Nato-Mission in Lielvarde Foto: Barbara Wild

Es ist ein Auftrag, der angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, an Bedeutung gewonnen hat. Abschreckung ist das Stichwort. Machthaber Wladimir Putin soll verstehen, dass es Grenzen gibt, die er nicht überschreiten darf. Etwa die zum Luftraum über Nato-Territorium. Das beginnt seit 2004 direkt hinter der Grenze Russlands. Estland, Lettland und Litauen sind vor 20 Jahren dem Bündnis beigetreten. Die Eurofighter aus Neuburg sind bis Ende November vor Ort - und sind seitdem mehrfach aufgestiegen, weil russische Flieger sich nicht an die Richtlinien halten.

