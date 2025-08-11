Linienbus in Eichstätt völlig abgebrannt

Am Montagmittag hat sich ein 56-Jähriger mit einem Linienbus auf einer Leerfahrt in Richtung des Busbahnhofs in der Schottenau befunden. Nachdem der Busfahrer auf der Pirkheimer Straße angehupt wurde, konnte er durch seinen Rückspiegel eine leichte Rauchentwicklung am Heck seines Busses feststellen, daraufhin blieb er am Volksfestplatz stehen, um nachzusehen. Der Rauch entwickelte sich innerhalb weniger Minuten in einen Brand.

Brand im Linienbus in Eichstätt: Technischer Defekt sorgt für Rauchentwicklung am Fahrzeug.

Dieser konnte durch die eintreffende freiwillige Feuerwehr Eichstätt gelöscht werden. Der Brand entstand vermutlich durch einen technischen Defekt im Motorraum, wobei nach den Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstand. Neben der Feuerwehr Eichstätt war auch der Rettungsdienst vor Ort, verletzt wurde niemand. (AZ)