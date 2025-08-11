Linienbus muss abrupt bremsen - Zwei Frauen verletzt

Am vergangenen Mittwoch kam es gegen 17.25 Uhr am Nordbahnhof in der Hindenburgstraße zu einem Zwischenfall mit einem Linienbus. Der 45-jährige Busfahrer wollte in die vorfahrtsberechtigte Straße einbiegen, wurde jedoch offenbar durch einen anderen Autofahrer an der Einfahrt gehindert.

Busunfall am Nordbahnhof: Zwei Frauen bei Bremsmanöver in Hindenburgstraße verletzt.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Busfahrer stark abbremsen. Dabei stürzte eine 26-jährige Passagierin gegen eine Trennscheibe, während eine 23-Jährige durch die plötzliche Bremsung laut den Angaben der Polizei zu Bodenfiel. Beide Frauen wurden mittelschwer verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, anschließend wurden sie ins Krankenhaus gebracht. Am Bus entstand eine Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (AZ)