Linienbus fährt auf Transporter auf: drei Verletzte

Die Fahrerin eines mit zwei Fahrgästen besetzten Linienbusses fuhr gestern Nachmittag in Ingolstadt gegen 16.30 Uhr auf der Roßmühlstraße in nördliche Richtung und übersah dabei einen vor ihr fahrenden Kleintransporter, dessen Fahrer sich nach links eingeordnet hatte und in Richtung Paradeplatz abbiegen wollte. Der Bus prallte mit der vorderen linke Fahrzeugseite gegen das Heck des Kleintransporters, berichtet die Polizei. Die Busfahrerin sowie ihre Fahrgäste, eine 49-jährige und eine 36-jährige Frau, wurden durch den Aufprall leicht verletzt und mussten medizinisch behandelt werden. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von über 15.000 Euro. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Verfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

