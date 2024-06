Lkw-Unfall bei Oberhausen: B16 bleibt bis in den Abend hinein gesperrt

Ein Lastwagen ist in den Bahngraben gefahren und erst kurz vor den Gleisen zum Stehen gekommen. Die Bergung gestaltet sich aufwendig.

Bei Oberhausen ist ein Lastwagen von der Straße abgekommen und die Böschung abgerutscht. Erst kurz vor den Bahngleisen kam der Lkw zum Stehen. Der Fahrer konnte wohl ohne gravierende Verletzungen geborgen werden. Aktuell läuft die Bergung des verunglückten Lkws, nach Informationen der Feuerwehr wird sie noch einige Stunden andauern.

Unfall mit Lkw bei Oberhausen: Verkehr auf B16 wird umgeleitet

Die B16 bleibt in beide Richtungen bis in den Abend hinein komplett gesperrt - nach Informationen der Polizei noch bis circa 20 Uhr. Der Verkehr wird in Richtung Donauwörth über Oberhausen umgeleitet, in Richtung Neuburg geht es aktuell über Sinning, Rohrenfels, Wagenhofen und Feldkirchen. Auch der Bahnverkehr ist durch den Unfall betroffen. Zwischen Ingolstadt und Donauwörth kann es deswegen zu Verspätungen und Ausfällen kommen. (clst/grat)