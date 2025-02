Lkw fängt nach geplatztem Reifen Feuer

In Kipfenberg ist am Donnerstagmorgen ein Hinterreifen eines passierenden Lkw geplatzt, welcher im Anschluss Feuer gefangen hat. Der Reifen platzte aufgrund eines Defekts, das entstandene leichte Feuer konnte größtenteils selbstständig von dem 64-jährigen Fahrer mit einem Handfeuerlöscher eingedämmt werden. Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Zur Demontage des defekten Reifens musste die gesamte Ladung an Holzpellets umgepumpt werden, weshalb der Einsatz mehrere Stunden dauerte. Nach Entfernen des beschädigten Reifens konnte der Lkw seine Fahrt fortsetzen, neben Polizei und Pannendienst waren die Feuerwehren aus Arnsberg, Böhming, Gungolding und Kipfenberg im Einsatz. (AZ)