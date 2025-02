Lkw fährt Außenspiegel an und dann davon

Am Montag hat in Weichering ein Lkw-Fahrer einem anderen Lkw den Seitenspiegel abgefahren und ist daraufhin weitergefahren, ohne den Unfall zu melden. Gegen 8.25 Uhr war laut Polizeiangaben ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt mit seinem Lkw von der Osterfeldsiedlung in Richtung Neuschwetzingen unterwegs. Auf der Strecke kam ihm hier ein weiterer Lkw entgegen.

Lkw fährt in Weichering zu weit links und rammt Außenspiegel

Das entgegenkommende Fahrzeug fuhr hierbei laut Polizei zu weit links, so dass es zum Zusammenprall der beiden linken Außenspiegel kam. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Am Lkw des 33-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Zeugenhinweise werden von der Polizei unter 08431/67110 entgegengenommen. (AZ)