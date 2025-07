Lkw-Veteranen wecken Gefühle aus der Kindheit

Bei den Namen Büssing, Faun, Henschel, Kaelble, Krupp, Magirus-Deutz, MAN und Mercedes-Benz werden Lkw-Spezialisten hellhörig. Die Hersteller klassischer Lastkraftwagen hatten vor allem im Aufbau der Nachkriegszeit Hochkonjunktur. Eine kleine Auswahl davon begrüßte Michael Kleinert am Wochenende auf seinem „Veteranenhof“ am Schleifmühlweg in Neuburg.

50 Oldtimerfreunde waren mit ihren Prachtstücken aus Nürnberg, Stuttgart, Rosenheim oder anderen süddeutschen Städten angereist. Beim Treffen der Gleichgesinnten wurde gefachsimpelt und ein bisschen gefeiert. Etliche Besucher schauten interessiert vorbei. „Es weckt Jugenderinnerungen“, findet Dieter Niggemeyer, der in seiner Neuburger Firma selbst 15 Lkw und Bagger in Betrieb hat.

Oldtimer-Treffen in Neuburg: Alte Klassiker begeistern die Besucher

Gregor Hübner war mit einem „Kraka“ (Kraftkarren) aus Nürnberg angereist. Kaum war das Kultfahrzeug vom Tieflader heruntergefahren, musste sein Besitzer die ersten Kinder durch den Hof kutschieren. Der Kraka war ein erstes geländegängiges Quad, zunächst in der Landwirtschaft und dann von der Bundeswehr eingesetzt. Die Kraftkarren konnte man auch in ein Flugzeug laden und mit einem Fallschirm abwerfen. „Der Hersteller Faun hat ihn mit Goggomotor gebaut“, berichtet Gregor Hübner, „heute sind etwa 50 Stück übriggeblieben“. Zwei seien in seinem Besitz.

Icon vergrößern Michael Kleinert begrüßt das Ehepaar Pfeiffer, das mit einem „Opel Blitz“ aus Baden-Württemberg angereist ist. Foto: Winfried Rein Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Michael Kleinert begrüßt das Ehepaar Pfeiffer, das mit einem „Opel Blitz“ aus Baden-Württemberg angereist ist. Foto: Winfried Rein

Adolf Dieterle ist mit seinem Kaelble Lkw in vier Stunden von Stuttgart nach Neuburg gefahren, „nicht auf der Autobahn, sondern auf der Landstraße über Nördlingen“. Sein Kaelble-Klassiker aus den 50er Jahren ist tipptopp gepflegt, das sei er den alten Nutzfahrzeugen schuldig, sagt sein Besitzer. Das Hobby kostet Geld. Ersatzteile sind meist nicht mehr erhältlich, sie müssen dann aufwendig nachgefertigt werden. Dieterle war schon mehrfach in Neuburg, „der Michael Kleinert kommt ja auch zu uns“. Das sieht Martin Pfeiffer genauso, diesmal ist er mit einem glänzenden Opel Blitz, Baujahr 1948, vom Fellbach nach Neuburg gekommen. Den Klassiker hat er von einem Bekannten in Ingolstadt erworben. Pfeiffer hat einen Sandstrahlbetrieb zu Hause, er kann mit Oldtimern umgehen und sie auch reparieren.

Oldtimer-Lkw-Treffen in Neuburg: Michael Kleinert versammelt Fahrzeugliebhaber

Den Regen ignorierten die Lkw-Freunde einfach. Die diesjährige Ausfahrt führte wieder Richtung Eichstätt ins Altmühltal und auf dem Rückweg nach Oberhausen. Auf dem neuen Gelände ihres Sponsors Sonax parkten die Lkw-Veteranen wie auf einer Museumslinie. Bevor es am Sonntag wieder nach Hause ging, bedankte sich Gastgeber Michael Kleinert bei seinen Freunden für die Teilnahme. Auf dem „Nutzfahrzeug Veteranenhof“ wird es jetzt wieder ruhiger. Mit seinen eigenen Oldtimern, Blechschildern, Tankstellenzubehör, Modellautos, Tante-Emma-Laden, 50er Bar mit Flipper-Automat und Jukebox sowie einer historischen Straßenbaustelle lässt Kleinert alte Zeiten aufleben. 2027 lädt er wieder zum Lkw-Treffen ein.