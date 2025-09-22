Kunst am Trafo-Häuschen: Lokale Künstler gestalten Flächen in der Stadt

Die Stadtwerke Neuburg setzen ihre Zusammenarbeit mit lokalen Street-Art-Künstlern fort und lassen mittlerweile das vierte Trafo-Haus im Stadtgebiet mit künstlerischen Motiven bemalen. Material und Farben finanzieren die Stadtwerke. Sie erhoffen sich nicht nur Hingucker im Stadtgebiet, sondern auch ein Ende der unschön besprayten weißen Wände, die immer wieder gemalert werden müssen. Weitere Projekte sollen folgen. Dieses Kunstwerk steht in der Augsburger Straße zwischen Baywa und Penny-Markt. (fene)

