Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Lokale Künstler verwandeln Trafo-Häuschen in Kunstwerke – Neues Projekt in Neuburg

Neuburg

Kunst am Trafo-Häuschen: Lokale Künstler gestalten Flächen in der Stadt

Wo sonst Sprayer Spuren hinterlassen, dürfen sich jetzt lokale Künstler in einem Projekt der Stadtwerke Neuburg ausleben.
    • |
    • |
    • |
    Mit Genehmigung der Stadtwerke Neuburg verschönern derzeit junge Streetart-Künstler die Fassade einer Trafostation an der Augsburger Strasse.
    Mit Genehmigung der Stadtwerke Neuburg verschönern derzeit junge Streetart-Künstler die Fassade einer Trafostation an der Augsburger Strasse. Foto: Wolfgang Diwisch

    Die Stadtwerke Neuburg setzen ihre Zusammenarbeit mit lokalen Street-Art-Künstlern fort und lassen mittlerweile das vierte Trafo-Haus im Stadtgebiet mit künstlerischen Motiven bemalen. Material und Farben finanzieren die Stadtwerke. Sie erhoffen sich nicht nur Hingucker im Stadtgebiet, sondern auch ein Ende der unschön besprayten weißen Wände, die immer wieder gemalert werden müssen. Weitere Projekte sollen folgen. Dieses Kunstwerk steht in der Augsburger Straße zwischen Baywa und Penny-Markt. (fene)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden