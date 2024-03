Ludwigsmoos

Verheerender Brand in einer Garage in Ludwigsmoos

Von Barbara Wild

In Ludwigsmoos hat in der Nacht auf Freitag eine Garage gebrannt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz. Die Hausbesitzer müssen mit verheerenden Folgen rechnen.

Einen Brand mit weitreichenden Folgen hat es in der Nacht auf Freitag in Ludwigsmoos gegeben. Gegen Mitternacht brach ein Feuer in einer Garage eines Einfamilienhauses in dem Königsmooser Ortsteil aus. Ein darin geparktes Fahrzeug wurde komplett zerstört. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen. Verletzt wurde niemand. Das Auto, dass in der Garage stand, brannte komplett aus. Foto: Vifogra / Schmelzer Um 0.16 Uhr ging der Notruf bei der Leitstelle in Ingolstadt ein. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigsmoos waren als erstes vor Ort, bevor die Kollegen aus Schrobenhausen hinzukamen. Mit Atemschutz versuchten sie den Vollbrand unter Kontrolle zu bringen. Es gelang ihnen zu verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergriffen. Allerdings zogen die dicken Rauchschwaden in das Gebäude, das laut Michael Graf, Sprecher der Kriminalpolizei Ingolstadt, nach aktuellem Stand nicht mehr bewohnbar ist. Der reine Sachschaden wird von der Polizei auf 74.000 Euro geschätzt. Die Brandermittler, die heute vor Ort sein werden, forschen nach der Ursache des Feuers. Möglicherweise hat das in der Garage abgestellte Fahrzeug Feuer gefangen. Brandstiftung schließt die Polizei aus. Vor Ort im Einsatz waren die Kräfte der Feuerwehren Ludwigsmoos, Schrobenhausen und Untermaxfeld mit insgesamt rund 50 Personen.

