Feld bei Ludwigsmoos steht in Flammen

Vermutlich ein außer Kontrolle geratenes Lagerfeuer hat rund 1,5 Hektar Feld nahe Ludwigsmoos in Brand gesetzt.

Erneut hat ein Feld in der Region gebrannt. Am Montagvormittag wurde die Polizei alarmiert, dass ein Feld im Königsmooser Ortsteil Ludwigsmoos in Flammen steht. Vor Ort erkannten die Beamten, dass etwa 1,5 Hektar Feld betroffen war. Durch den Wind breitete sich das Feuer auch auf anliegende, bestellte Felder aus. Dennoch gelang es den Feuerwehren aus Langenmosen, Klingsmoos, Untermaxfeld und Ludwigsmoos, das Feuer zu löschen.

Durch den Brand entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Als Brandursache kommt ein Lagerfeuer in Betracht. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Branddelikte. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Neuburg Zeugen. (AZ)