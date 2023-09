Feuerwehr muss Autofahrer befreien: Schwerer Unfall bei Ludwigsmoos

Im Nebel hat es am frühen Dienstagmorgen in Ludwigsmoos gekracht. Zwei Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Zu einem schweren Unfall kam es am frühen Dienstagmorgen in Ludwigsmoos. Zwei Fahrzeuge krachten laut Bericht gegen 6 Uhr an der Kreuzung Ludwigsstraße/Staatsstraße 2050 zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte ein beteiligter Kleinwagen auf den angrenzenden Fuß- und Radweg. Glücklicherweise war hier zu der frühen Stunde kein Fußgänger oder Radfahrer unterwegs.

Schwerer Unfall mit zwei Verletzten in Ludwigsmoos

Den schwer verletzten Fahrer musste die Feuerwehr mittels technischem Gerät befreien. Der Fahrer des anderen Wagens zog sich leichte Verletzungen zu. Beide wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr stellte zusätzlich den Brandschutz sicher und übernahm die Verkehrsregelung.

Die Neuburger Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Staatsstraße teilweise komplett gesperrt. (AZ)