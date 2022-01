Ludwigsmoos

Ludwigsmoos verabschiedet Kirchenpfleger Rudi Huber

Plus Goldenes Ulrichskreuz als Dank und Anerkennung für Kirchenpfleger Rudi Huber aus Ludwigsmoos. Was ihn zu einer Institution gemacht hat.

Von Andrea Hammerl

Die Krüge waren oft leer, sinnbildlich gesprochen. Wie Jesus auf der Hochzeit zu Kanaan Wasserkrüge mit Wein füllte, so hat sich Rudi Huber in 30 Jahren als Kirchenpfleger der Pfarrei St. Maximilian Ludwigsmoos bemüht, deren leere Kassen aufzufüllen. Mit diesem Bild würdigte Pfarrer Thomas Pendanam in seiner Predigt das hohe Engagement des langjährigen Kirchenpflegers. Gewiss habe er oft zu Gott gebetet, wenn das Geld für eine Renovierung mal wieder nicht reichte. Am Sonntag wurde Huber feierlich verabschiedet. Dekan Werner Dippel war gekommen, um Rudi Huber das Goldene Ulrichskreuz als Dank und Anerkennung der Diözese Augsburg zu verleihen.

