Moorschutz im Donaumoos: Ein langer Weg in kleinen Schritten

Der Infoabend von Donaumoos-Team und -Zweckverband in Ludwigsmoos stößt auf großes Interesse - aber auch auf Kritik.

Die Donaumoos-Entwicklung bleibt ein heiß diskutiertes Thema. Das hat sich jüngst bei einem Informationsabend des Donaumoos-Zweckverbands und des Donaumoos-Teams in Ludwigsmoos gezeigt. Gut 100 Interessierte kamen, um sich die Vorträge anzuhören und mit den Fachleuten zu diskutieren.

Dass die Debatte mitunter kontrovers und bisweilen sogar hitzig ausfiel, überraschte wohl niemanden. Immerhin gibt es gerade in Königsmoos viel Skepsis, was die anstehenden Schritte zur Entwicklung des Niedermoores angeht. „Wir müssen uns austauschen und konstruktiv diskutieren“, betonte der Königsmooser Bürgermeister Heinrich Seißler, der darum bat: „Bleibt’s im Gespräch.“

Donaumoos-Zweckverband informiert Landwirte über Moorschutz

Genau dieser Bitte folgten viele Besucher im Anschluss an den offiziellen Teil. Die Mitarbeiter von Donaumoos-Team und -Zweckverband suchten deshalb den Austausch mit den zahlreich anwesenden Landwirten. Diese hatten in der vorangegangenen Diskussion auch viele noch offene Fragen rund um mögliche Moorschutzprojekte angesprochen, beispielsweise zum Schutz der Infrastruktur und zur Mückenproblematik. Letztere ist im Rahmen einer Master-Arbeit Inhalt erster Untersuchungen, wie Michael Hafner, der Geschäftsführer des Donaumoos-Zweckverbands, erklärte. Die Siedlungsgebiete im größten Niedermoor Süddeutschlands dürfen unterdessen gesetzlich nicht beeinträchtigt werden. „Durch das Wasserrecht sind diese Bereiche maximal geschützt“, betonte Sebastian Maier-Reichart vom Donaumoos-Team. Sollten im Umfeld Maßnahmen stattfinden, muss der Vorhabensträger Schäden ausschließen.

Landwirte im Donaumoos haben unter Angst vor Enteignung

Auch die große Sorge, dass Landwirtschaft im Donaumoos durch die geplanten Wiedervernässungsprojekte nicht mehr möglich sein wird, kam zur Sprache – ebenso die immer wieder zu hörende Furcht vor einer Enteignung. Doch das widerspreche dem Grundsatz der Freiwilligkeit, so Hafner. Sowohl im Donaumoos-Entwicklungskonzept als auch im Moorschutzkonzept des Freistaats sei dieser Grundsatz oberste Prämisse für alle Maßnahmen. Gleichzeitig sieht der Verbandsgeschäftsführer für die Landwirtschaft im Donaumoos gute Möglichkeiten – selbst für den Kartoffelanbau. Denn konkrete Maßnahmen werden zunächst in den Randbereichen umgesetzt, wie mehrere Redner im Laufe des Abends betonten. Warum das so ist, veranschaulichte Julius Schreiner vom Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt. Kurzfristige Projekte zum Moorschutz sind seinen Worten zufolge in Königsmoos „sehr schwierig“. Das liegt vor allem daran, dass im Großteil des Gemeindegebiets gar nicht genügend Wasser vorhanden ist.

Annette Freibauer, Leiterin des Instituts für Agrarökologie und Biologischen Landbau an der Landesanstalt für Landwirtschaft, mahnte auch deshalb zur Geduld. „Das alles geht nicht von heute auf morgen, sondern nur Schritt für Schritt“, erklärte sie. Ins selbe Horn stieß Gerhard Edler, der Vorsitzende des Wasserverbands III. „Es wird Jahrzehnte dauern, bis wir erste Ergebnisse haben“, betonte er und bat darum, unterschiedliche Meinungen zu akzeptieren. Das sah auch Thomas Wagner, Bürgermeister von Brunnen, so. „Unser aller Ziel sollte sein, dem hier eine Chance zu geben und zu versuchen, unsere Heimat zu gestalten.“

Lesen Sie dazu auch

Dass dabei der Klimaschutz für die Politik zunehmend in den Fokus rückt – wie auch das 200 Millionen Euro schwere Investitionspaket des Freistaats zeigt –, hatten zuvor mehrere Redner betont. Leoni Henle vom Donaumoos-Team erinnerte an das riesige Potenzial von Mooren, die weltweit doppelt so viel CO2 binden wie Wälder, obwohl sie lediglich drei Prozent der Fläche bedecken, Wälder hingegen 30 Prozent. Bürgermeister Heinrich Seißler verwies auf die zunehmende Bedeutung des Klimaschutzes. „Auch wir sollten einen Teil, der machbar ist, dazu beitragen.“ (AZ)